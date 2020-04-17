В Новороссийске предприниматель не заплатил налогов на 3,7 миллиона рублей
В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.198 УК РФ).
С 2017 года мужчина работает в сфере оказания транспортных услуг. В 2018 году он предоставил в специальный орган декларации по налогу на добавленную стоимость за второй и третий кварталы 2018 года. Но указал в документах ложные сведения.
- В результате мужчина не выплатил 3,7 миллиона рублей по налогам, что составило крупный размер,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU