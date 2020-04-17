17 Апр 2020 2020-04-17T12:28:22+03:00

В Новороссийске предприниматель не заплатил налогов на 3,7 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

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В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.198 УК РФ).

С 2017 года мужчина работает в сфере оказания транспортных услуг. В 2018 году он предоставил в специальный орган декларации по налогу на добавленную стоимость за второй и третий кварталы 2018 года. Но указал в документах ложные сведения.

- В результате мужчина не выплатил 3,7 миллиона рублей по налогам, что составило крупный размер,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU