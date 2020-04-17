2020-04-17T12:55:55+03:00
Общество

Результат всего за 30 минут: в России разработали самый точный экспресс-тест для диагностики коронавируса

«КП» - Кубань» поговорила с его разработчиком
Александра ПОДУШКО
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В России разработали самый точный экспресс-тест для диагностики коронавирусаВ России разработали самый точный экспресс-тест для диагностики коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новая тест-система проходит процедуру ускоренной регистрации, и ее уже закупают для использования в России и за рубежом. Она выдает результат уже через 30 минут, а ее точность свыше 99,9%.

Корреспондент KP.RU пообщался с руководителей компании «Эвотэк – Мирай – Геномикс», которая производит новые экспресс-тесты, Ленаром Валеевым.

Разработкой теста начали заниматься с середины марта. Сотрудники компании работали в режиме всеобщей мобилизации, для этого сняли даже специалистов с других направлений. В итоге, тест создали в рекордные сроки.

За работой следило новосибирское предприятие «Вектор», на клинических испытаниях разработчикам предложили вслепую протестировать 800 образцов: 400 положительных и 400 отрицательных. Тест показал 100-процентный результат.

- Мы гарантированно ловим 100 копий вируса на свабе (палочка, с помощью которой берут мазок из глубины носоглотки). Другие системы чаще всего дают результат от 1000 копий и выше. Точность нашего теста свыше 99,9%, а многие другие изотермические тесты показывают точность ниже 95%, - сообщил Ленар Валеев.

Коронавирус очень коварен, инкубационный период может длиться до двух недель. Поэтому крайне важно иметь инструмент, который может ловить инфекцию на минимальных следах в организме человека.

Японские ученые занимались разработкой реагентов. Российская сторона сконцентрировалась на производстве наборов пробоподготовки, производстве части исходного сырья, розливе реагентов и формировании наборов для реакций. Все коммерческие права переданы России.

Тест-системы EMG уже доставлены в США, ОАЭ, Австрию и другие страны. Там они или задействованы в диагностике или проходят последние регистрационные действия.

Системы в тестовом режиме уже используются в инфекционных больницах. Скоро тест-системы они поступят в стационары в массовом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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