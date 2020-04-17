На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках

17 Апр 2020 2020-04-17T13:25:37+03:00

Сервис уже посещают около 150 тысяч человек

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Кадастровая палата Кубани рассказала о том, какие сведения о земельном участке можно получить онлайн. Так, из дома, имея «на руках» только адрес территории или ее кадастровый номер, можно ознакомиться с характеристиками земли.

Публичная кадастровая карта содержит сведения более чем о 60 миллионах земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Сервис уже посещают около 150 тысяч человек .

- С помощью космических снимков со спутника можно посмотреть, насколько земельный участок удален от дороги, удобен ли к нему проезд. Важно отметить, что фото, сделанные со спутника, могут быть не очень точными и иметь погрешность, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кадастровой палаты.

На Публичной кадастровой карте можно узнать и стоимость территории. Сведения ЕГРН, представленные на сервисе ежедневно обновляются.

ИСТОЧНИК KP.RU