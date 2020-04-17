Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов

17 Апр 2020 2020-04-17T13:36:16+03:00

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Сегодня, 17 апреля, 1,7 тонну готового раствора гипохлорида бесплатно получила основная управляющая компания краевого центра - «ГУК-Краснодар». Еще 10 тонн выдали 65 УК, ТСЖ и ЖСК. Эту работу организует управление по жилищным вопросам по поручению главы города Евгения Первышова.

Средство выдают по предварительным заявкам. Ранее об этом все УК оповестило городское управление по жилищным вопросам.

- В период карантина в городе проводят обработку во многоэтажках. Их около 10 тысяч. Больше 8 тысяч обслуживают 240 управляющих компаний, 813 - ТСЖ и ЖСК, ещё 146 домов - под управлением собственников квартир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, сейчас для дезинфекции также применяют препарат «Альбавет». Его производит краснодарская фабрика «Флореаль». Средство имеет все сертификаты соответствия и рекомендовано именно для противовирусной обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU