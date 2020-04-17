Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме

17 Апр 2020 2020-04-17T13:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Международный аэропорт Сочи продлил сокращённый режим работы до 30 апреля 2020 года. Напомним, что он был введен с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

- Терминал открыт с 08:00 до 19:30, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. В остальное время терминал закрыт для посещения, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Как сообщалось ранее, все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU