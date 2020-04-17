Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Он пролонгирован до 30 апреля
Международный аэропорт Сочи. Фото пресс-службы аэропорта
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Международный аэропорт Сочи продлил сокращённый режим работы до 30 апреля 2020 года. Напомним, что он был введен с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
- Терминал открыт с 08:00 до 19:30, необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывших пассажиров. В остальное время терминал закрыт для посещения, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе аэропорта.
Как сообщалось ранее, все гостиницы и санатории Сочи будут закрыты до 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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