В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам

17 Апр 2020 2020-04-17T13:59:38+03:00

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17 апреля в Краснодаре открылся Восточный рынок по улице Стасова, рынок «Столичный» в микрорайоне Гидростроителей, также ярмарки в других частях краевого центра.

По информации городского управления торговли и бытового обслуживания населения, в торговых точках трудится ограниченное количество человек. Возобновлена торговля только продовольственными товарами.

На 17 апреля в Краснодаре работают ряды на территории:

- Восточного рынка - Стасова, 161;

- Сенного рынка - Рашпилевская, 135–137;

- Рынка «Столичного» - Трудовой Славы, 9;

- Кооперативного рынка - Карасунская, 86.

Также открыты продовольственные ярмарки по семи адресам: Дзержинского, 137; Уральская, 196/3; Тюляева, 20; Сормовская, 177; Ставропольская, 102/2; Восточно-Кругликовская, 48/1; Восточный Обход, 21.

По поручению главы Краснодара Евгения Первышова рынки проверили на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Выполнение санитарных требований контролируют ежедневною

ИСТОЧНИК KP.RU