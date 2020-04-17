В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
9 апреля на улице Донской в Центральном районе Сочи 70-летняя местная жительница отмечала с помощью большого количества спиртного свой юбилей со своим 55-летним сожителем.
Слово за слово возникла ссора , которая сподвигла мужчину на весьма жестокие действия.
Он схватил кухонный нож и ударил им свою подругу в живот.
Женщина доставлена в больницу с колото-резаной раной брюшной полости. Прибывшая полиция пресекла действия разбушевавшегося сочинца. В ближайшее время он обязан будет явиться к следователю.
-По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU