В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину

17 Апр 2020 2020-04-17T13:57:46+03:00

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9 апреля на улице Донской в Центральном районе Сочи 70-летняя местная жительница отмечала с помощью большого количества спиртного свой юбилей со своим 55-летним сожителем.

Слово за слово возникла ссора , которая сподвигла мужчину на весьма жестокие действия.

Он схватил кухонный нож и ударил им свою подругу в живот.

Женщина доставлена в больницу с колото-резаной раной брюшной полости. Прибывшая полиция пресекла действия разбушевавшегося сочинца. В ближайшее время он обязан будет явиться к следователю.

-По факту произошедшего проводится проверка,- сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU