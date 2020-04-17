Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
Нешуточная драма разыгралась 9 апреля в Хостинском районе Сочи, на улице Измайловской. Здесь, в одном из домов ранее судимая за кражу 61-летняя местная жительница выпивала со своей 41-летней знакомой.
Видимо,в какой-то момент алкоголь критическим образом повлиял на пенсионерку, она начала вести себя агрессивно и угрожала убить подругу.
Свои угрозы она подкрепила тем,что схватила нож для разделки мяса и ударила им свою собутыльницу. Удар пришелся в нижнюю часть голени и вызвал обильное венозное кровотечение.
По вызову соседей, услыхавших крики, прибыл наряд полиции,который и задержал нападавшую.
- По факту нападения на женщину проводится проверка,- сообщал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU