Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину

17 Апр 2020 2020-04-17T14:19:05+03:00

До этого она успела ранить ножом свою подругу

Изменить размер текста: A A

Нешуточная драма разыгралась 9 апреля в Хостинском районе Сочи, на улице Измайловской. Здесь, в одном из домов ранее судимая за кражу 61-летняя местная жительница выпивала со своей 41-летней знакомой.

Видимо,в какой-то момент алкоголь критическим образом повлиял на пенсионерку, она начала вести себя агрессивно и угрожала убить подругу.

Свои угрозы она подкрепила тем,что схватила нож для разделки мяса и ударила им свою собутыльницу. Удар пришелся в нижнюю часть голени и вызвал обильное венозное кровотечение.

По вызову соседей, услыхавших крики, прибыл наряд полиции,который и задержал нападавшую.

- По факту нападения на женщину проводится проверка,- сообщал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU