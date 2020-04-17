2020-04-17T14:34:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!

Кубань занимает 8 место в стране по заболеваемости
Евгения СОРОКА
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В Краснодарском крае карантин продлен до 30 апреля. Фото: admkrai.krasnodar.ruВ Краснодарском крае карантин продлен до 30 апреля. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о продлении карантина на всей территории Краснодарского края до 30 апреля. Причина тому - ежедневный рост заболеваемости в регионе. По последним данным, на Кубани 290 инфицированных.

- Это вынужденная мера! - сказал Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить.

По словам губернатора, «беспропускное окно» с 10:00 до 16:00 остается.

- Это определенная возможность семьям, жителям в своем автомобиле проехать до дачи, садового участка, в силу необходимости навестить родственника, - сказал глава края.

По данным Вениамина Кондратьева, край занимает 8 место в стране по заболеваемости.

- Поэтому главная задача - положить конец распространению коронавируса в Краснодарском крае. Пока, к сожалению, этого сделать не удается, - добавил Вениамин Кондратьев. - Прошу понимания и поддержки, наберитесь терпения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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