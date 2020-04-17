В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса

17 Апр 2020 2020-04-17T14:45:00+03:00

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Сейчас в Краснодарском крае действует шесть очагов распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день лидирует Краснодар, где 93 заболевших. На втором месте идет Сочи - на курорте зарегистрирован 50 случаев заболевания. На третьей позиции находится Туапсинский район - 35 инфицированных. Далее следует Кореновский район, где зафиксировано 23 случая заболевания, в Лабинском районе - 15.

Однако на территории региона есть муниципальные образования, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

- Принципиально важно держать барьеры между муниципалитетами, - сказал Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба. - Я благодарен всем, кто стоит на постах, за их службу и труд, вы сохраняете жизнь жителям края.

Напомним, в Краснодарском крае число заболевших на 17 апреля достигло 290 человек. Число пациентов в тяжелом состоянии выросло 19.

ИСТОЧНИК KP.RU