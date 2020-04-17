На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T14:58:09+03:00

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17 апреля Вениамин Кондратьев объявил о продлении режима карантина до 30 апреля. Однако предпосылок для ужесточением уже действующих мер, по словам губернатора, нет.

- Прошу скорректировать перечни организаций, которые мы будем открывать с 20 апреля. Свою работу они смогут продолжить с соблюдением всех санитарных норм, - сказал на заседании краевого оперативного штаба глава края. - Вот как откроются, так и закроются! Здесь шуток быть не может. Никто не может, прикрываясь экономикой или выгодой, рисковать жизнью людей.

Кроме того, губернатор Кубани напомнил, что в крае после введения послаблений заработали некоторые рынки и ярмарки. Те торговые точки, что остались закрыты, не прошли проверку специалистов.

- Нам рассадник коронавируса не нужен! - заявил Вениамин Кондратьев.

Напомним, на Кубани открылись 15 объектов, в том числе 3 ярмарки выходного дня – в Горячем Ключе, Гулькевичском, Брюховецком, Кавказском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Мостовском районах.

В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU