2020-04-17T16:31:26+03:00
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Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно

Кроме того, всех, кто пересечет границу Краснодарского края, отправят на 14-дневный карантин
Евгения СОРОКА
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Фото: Кирилл ВЕРШИНИНФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Кубанцы будут жить в режиме карантина еще как минимум неделю - ограничения в крае продлили до 30 апреля. Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

Карантин в Краснодарском крае продлен до 30 апреля

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Как отметил глава края, движение между муниципалитетами по-прежнему допустимо только по красным пропускам. Продлевать их не нужно. Право на получение таких разрешений имеют только сотрудники федеральных, региональных органов власти (и их подведомственным учреждениям, предприятиям и службам), а также предприятий из особого списка сфер деятельности.

- Все без исключений въезжающие из других регионов на территорию Краснодарского края на автомобилях, а также самолетами и поездами, отправляются на карантин в течение 14 суток, либо дома, если он есть, либо в обсервации, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Соответствующее постановление я подпишу сразу после совещания. По-другому мы людей не сбережем».

Мобильные отряды самоконтроля продолжат свою работу. Нарушителям будут выписывать протоколы и штраф.

Общественный транспорт будет курсировать в том же режиме - утром и вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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