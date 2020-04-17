Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн

17 Апр 2020 2020-04-17T16:01:01+03:00

Можно нарисовать дерево всей семьей и опубликовать его с хештегом #СадПамятиДома

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Всероссийская акция «Сад Памяти» временно изменит свой формат. Массовая высадка деревьев пройдет после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация, зато сегодня есть возможность поддержать акцию на собственном участке или в социальных сетях.

Те, кто живут в частном доме или находятся даче могут высадить дерево и нанести его на интерактивную карту официального сайта акции садпамяти2020.рф

- В эти непростые времена многие из нас остаются дома в окружении родных и близких. А потому у родителей появляется больше времени, чтобы поделиться историями своих Героев с детьми. Делать это можно за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Рисунки, аппликации, поделки можно опубликовать с хештегом акции #СадПамятиДома и добавить рассказ об истории своих родных, прошедших войну. А будущее дерево также можно нанести на карту, указав геолокацию. Таким образом, участником акции может стать каждый житель Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU