Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Всероссийская акция «Сад Памяти» временно изменит свой формат. Массовая высадка деревьев пройдет после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация, зато сегодня есть возможность поддержать акцию на собственном участке или в социальных сетях.
Те, кто живут в частном доме или находятся даче могут высадить дерево и нанести его на интерактивную карту официального сайта акции садпамяти2020.рф
- В эти непростые времена многие из нас остаются дома в окружении родных и близких. А потому у родителей появляется больше времени, чтобы поделиться историями своих Героев с детьми. Делать это можно за общим занятием. Нарисуйте вместе дерево, которое вы обязательно посадите позже, смастерите поделку, аппликацию, расскажите, кому в будущем вы посвятите «живое дерево» на акции, - рассказала председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Рисунки, аппликации, поделки можно опубликовать с хештегом акции #СадПамятиДома и добавить рассказ об истории своих родных, прошедших войну. А будущее дерево также можно нанести на карту, указав геолокацию. Таким образом, участником акции может стать каждый житель Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU