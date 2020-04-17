2020-04-17T16:15:28+03:00
Общество

На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят

На женщину подали заявление в полицию
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Хозяйка щенков намерена наказать обидчицу.Хозяйка щенков намерена наказать обидчицу.
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Правоохранители Тбилисского района сейчас разбираются в конфликте двух соседок, одна из которых подала заявление в полицию.

- 33-летняя жительница станицы Тбилисской сообщила по телефону о том, что ее домашних щенков, что жили во дворе частного дома отравили, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

У всех заболевших псов проявлялись одинаковые симптомы: дезориентация, слабость и рвота. Судя по всему, им подбросили в миски, что стоят на улице, отраву. Дозы яда оказалось достаточно, чтобы все щенки погибли. Хозяйка считает, что смерть щенков - дело рук 71-летней соседки.

По словам женщины, вольер щенков граничит только с участком бабушки. Никто другой не мог им закинуть отраву.

Сейчас участковый проводит проверку. В случае, если подозрения жительницы Тбилисской подтвердятся, то на пенсионерку могут завести уголовное дело.

НА ЗАМЕТКУ

- Гуляя с питомцем, старайтесь следить за тем, что он делает, и не подпускать его к подозрительным местам, - советуют ветеринары. - Учите не подбирать с земли еду, которую неизвестно кто положил. Надеть намордник с поводком будет лучшим решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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