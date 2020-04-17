В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского

17 Апр 2020 2020-04-17T16:29:36+03:00

А еще приговорили к принудительным работам

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В Краснодаре прошел суд по делу 53-летнего матерщинника. Его признали виновным в публично оскорбилении полицейского при исполнении.

Все произошло 21 февраля 2020 года, когда мужчина освободился из тюрьмы. Первый день на свободе отбывший наказание решил обмыть. Напившись, он отправился на вокзал.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в присутствии посторонних он оскорбил сотрудника полиции нецензурной бранью, оскорбительными словами и непристойными выражениями, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

В итоге на матерщинника завели уголовное дело. Как выяснилось во время расследования, он не имеет определенного места жительства и ранее неоднократно судим.

- Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства, - добавляет Анна Терземан.

Кроме того, его отправили лечиться у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU