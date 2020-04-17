2020-04-17T17:40:52+03:00
Карта Кубани

Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки

Если чиновника признают виновным, ему грозит серьезный срок
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Бывший заместитель главы администрации Майкопа Михаил Галушко.Бывший заместитель главы администрации Майкопа Михаил Галушко.
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В Адыгее утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации Майкопа Михаил Галушко. Обвиняют его сразу по двум статьям уголовного кодекса: «получение взятки» и «превышение должностных полномочий».

Напомним, чиновник был задержан на своем рабочем месте 22 марта 2019 года. Сотрудники правоохранительных органов взяли чиновника с поличным при получении взятки. А в августе в деле заммэра обнаружились новые эпизоды. Так, следователи выяснили, что зам градоначальника брал откаты при розыгрыше госконтрактов.

В итоге, всего Галушко было предъявлено обвинение по трем эпизодам взяточничества.

Что касается превышения полномочий, то бывшему вице-мэру вменяют в вину то, что он оказывал давление на одну из местных коммерческих организаций. Разумеется, используя свою должность.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили «Южным делам» в СК Адыгеи. Стоит отметить, если чиновника признают виновным, то ему грозит серьезное наказание. За взятку он может получить от 8 до 15 лет заключения, а за превышение должностных полномочий - до четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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