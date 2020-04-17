2020-04-17T17:54:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов

Об этом сообщил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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17 апреля в Краснодарском крае вновь был продлен режим карантина - действовать на Кубани он будет вплоть до 30 апреля. На улицах, как и прежде, будут патрули. «Коронавирусные отряды» проверяют у каждого находящегося вне стен дома документы. Те, кто не может назвать уважительную причину, выписывают штрафы. Стоит отметить, за последние сутки в крае составлено почти 400 протоколов за нарушение карантина.

– Мобильные отряды самоконтроля привлекают граждан и юрлиц к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ – за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, – сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. - Из 395 протоколов 368 составлены за это нарушение.

Из них в суды уже направлено 273 материала.

Всего за последние сутки патрули обследовали 4 400 объектов, проверили 10 800 граждан, выдали 5 700 уведомлений.

Ранее сообщалось, что с 14 апреля суды Кубани рассмотрели более 130 дел об административном правонарушении. По 75 из них выписали штрафы в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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