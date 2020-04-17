В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи

17 Апр 2020 2020-04-17T17:52:45+03:00

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Две линии электропередачи общей протяженностью 66 км отремонтировали специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в Отрадненском и Кавказском районах Краснодарского края. Воздушные линии 110 кВ «Кропоткин – Найденовская» и «Подгорная Синюха – Отрадная» обеспечивают электроснабжение бытовых потребителей, сельскохозяйственных предприятий, объектов социальной сферы, торговли и коммунальной инфраструктуры районов.

В рамках комплексной программы ремонта, энергетики заменили более 1,5 тысяч изоляторов, установили 120 комплектов птицезащитных устройств, расчистили участки охранной зоны линий от деревьев и кустарников. Таким образом, удалось исключить возможность обрыва электросетей при падении веток.

Энергетики также отремонтировали фундаменты и стойки, а также выправили железобетонные опоры ЛЭП. В течение года также планируется установить еще 300 птицезащитных устройств на высоковольтных линиях армавирского энергорайона. Напомним, в феврале 2020-го такие устройства были смонтированы на ЛЭП 110 кВ «Шовгеновская – Армавир» и «Андреедмитриевская – Армавир».

В планах энергетиков отремонтировать в этом году около 464 км высоковольтных линий 35-110 кВ. Все эти меры позволяют повысить надежность работы электрических сетей, свести к минимуму возможность перебоев подачи электроэнергии и повысить качество обслуживания потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU