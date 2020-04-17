2020-04-17T17:52:45+03:00
Общество

В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи

Энергетики завершили ремонт линий, питающих крупные объекты электросетевой инфраструктуры на востоке Кубани
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
Изменить размер текста:

Две линии электропередачи общей протяженностью 66 км отремонтировали специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в Отрадненском и Кавказском районах Краснодарского края. Воздушные линии 110 кВ «Кропоткин – Найденовская» и «Подгорная Синюха – Отрадная» обеспечивают электроснабжение бытовых потребителей, сельскохозяйственных предприятий, объектов социальной сферы, торговли и коммунальной инфраструктуры районов.

В рамках комплексной программы ремонта, энергетики заменили более 1,5 тысяч изоляторов, установили 120 комплектов птицезащитных устройств, расчистили участки охранной зоны линий от деревьев и кустарников. Таким образом, удалось исключить возможность обрыва электросетей при падении веток.

Энергетики также отремонтировали фундаменты и стойки, а также выправили железобетонные опоры ЛЭП. В течение года также планируется установить еще 300 птицезащитных устройств на высоковольтных линиях армавирского энергорайона. Напомним, в феврале 2020-го такие устройства были смонтированы на ЛЭП 110 кВ «Шовгеновская – Армавир» и «Андреедмитриевская – Армавир».

В планах энергетиков отремонтировать в этом году около 464 км высоковольтных линий 35-110 кВ. Все эти меры позволяют повысить надежность работы электрических сетей, свести к минимуму возможность перебоев подачи электроэнергии и повысить качество обслуживания потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку
В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи
На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов
Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр
В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского
На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно
На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля
В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса
Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!
Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам
Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов
На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках