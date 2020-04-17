2020-04-17T18:15:34+03:00
Звезды

Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку

Пока ее состояние оценивают как стабильно тяжелое
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Надежда Бабкина больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмониейНадежда Бабкина больше двух недель находится в больнице с двухсторонней пневмониейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Надежда Бабкина уже более двух недель остается госпитализированной. В больнице она находится с тяжелой формой пневмонии. Певицу ввели в кому, чтобы обеспечить более эффективную работу ИВЛ. Со 2 апреля она была на искусственной вентиляции легких. А 11-го числа стало известно, что артистку вывели из медикаментозного сна. Сейчас она постепенно идет на поправку. Прогресс, по словам врачей, есть, но небольшой.

На данный момент Надежда Бабкина все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщили kp.ru, артистка дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Правда, говорить она не может, общается исключительно жестами.

Кроме того, врачи рассказали немного о лечении артистки - Бабкиной ставят капельницы, она принимает антибиотики, питается по-прежнему через зонд.

Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Бабкина почти две недели лечилась дома сама - это усугубило ситуацию. Кроме того, у певицы имеется ряд сопутствующих осложнений, в том числе гипертония и дефицит щитовидной железы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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