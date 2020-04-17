Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
Проверку сообщения о наказании за нарушение карантина провели сотрудники ОМВД России по Курганинскому району. И выяснили, что это был фейк.
- В одной из социальных сетей автор новостного паблика разместил информацию о том, что полицейские, якобы, привлекли к административной ответственности его подписчика, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Человек, по его словам, вышел на соседнюю улицу, чтобы помочь своему другу на приусадебном участке. Но в итоге данные сведения не нашли своего подтверждения.
Оказалось, что фейковую новость распространял 41-летний местный житель. На него составили протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».
Курганинский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 30 тысяч рублей.
Напомним, за распространение фейков в Сети гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, должностным лицам - от 60 до 200 тысяч рублей, а юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU