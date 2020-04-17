2020-04-17T18:36:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам

Недавно такой рецепт по борьбе с кризисом предложила группа экономистов
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Группа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублей.Группа российских экономистов предложила выплатить работникам пострадавших от коронавируса отраслей по 10-20 тысяч рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

17 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн пресс-конференцию, во время которой kp.ru спросила о том, стоит ли выдать россиянам по 10 - 20 тысяч рублей. Как ни странно, такое возможное решение нынешней ситуации предложила группа российских экономистов. Они считают, что выплаты можно было бы перечислить гражданам, которые работают в пострадавших от кризиса отраслях.

Но, по словам Эльвиры Набиуллиной, нет никакой необходимости в раздаче фиксированной суммы абсолютно всем жителям страны для поддержки в условиях пандемии - нужны именно адресные выплаты.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации, - пояснила kp.ru Эльвира Набиуллина. - Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям.

Напомним, для помощи жителям Кубани, потерявшим работу, правительство страны разработало специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в 2020 году. «КП» - Кубань» сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам
Прикована к кровати, но дышит самостоятельно: Надежда Бабкина постепенно идет на поправку
В Отрадненском и Кавказском районах отремонтировали линии электропередачи
На Кубани за нарушение карантина за последние сутки выписали почти 400 протоколов
Бывшего вице-мэра Майкопа осудят за взятки
Банк УРАЛСИБ предлагает дистанционное подключение к интернет-банку через контакт-центр
В Краснодаре суд отправил лечиться у психиатра мужчину, оскорбившего полицейского
На Кубани обвиняют 71-летнюю бабушку, что та отравила соседских щенят
ВТБ запускает международные переводы с карты на карту
ВТБ готов приступить к разработке условий льготной ипотечной программы уже сегодня
Каждый житель Кубани может принять участие в акции «Сад Памяти» на своем участке или онлайн
Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 30 апреля: красные пропуска сохраняются и менять их не нужно
На Кубани определят перечень предприятий, которые возобновят работу с 20 апреля
В Краснодарском крае зафиксировали шесть очагов распространения коронавируса
Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Это мера вынужденная!
Пенсионерка с ножом: полиция в Сочи задержала агрессивную пожилую женщину
В Сочи сожитель ударил ножом в живот 70-летнюю женщину
В Краснодаре рынки и ярмарки работают по 11 адресам
Аэропорт Сочи продлил режим работы в ограниченном режиме
Власти Краснодара бесплатно выдают управляющим компаниям раствор для обработки подъездов
На Публичной кадастровой карте Кубани представлены сведения о земельных участках