Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам

17 Апр 2020 2020-04-17T18:36:10+03:00

Недавно такой рецепт по борьбе с кризисом предложила группа экономистов

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17 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн пресс-конференцию, во время которой kp.ru спросила о том, стоит ли выдать россиянам по 10 - 20 тысяч рублей. Как ни странно, такое возможное решение нынешней ситуации предложила группа российских экономистов. Они считают, что выплаты можно было бы перечислить гражданам, которые работают в пострадавших от кризиса отраслях.

Но, по словам Эльвиры Набиуллиной, нет никакой необходимости в раздаче фиксированной суммы абсолютно всем жителям страны для поддержки в условиях пандемии - нужны именно адресные выплаты.

- Адресная прямая поддержка граждан - это одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации, - пояснила kp.ru Эльвира Набиуллина. - Правительство уже применяет такие меры, выплачивая повышенные пособия по безработице, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты работодателям.

Напомним, для помощи жителям Кубани, потерявшим работу, правительство страны разработало специальные меры социальной и финансовой поддержки для выплаты безработным в 2020 году. «КП» - Кубань» сообщает, какая положена компенсация, кому оплатят и как получить.

ИСТОЧНИК KP.RU