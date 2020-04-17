2020-04-17T19:54:07+03:00
Общество

В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района

Он пробудет под арестом до середины июня
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района. Фото: КПВ Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района. Фото: КП
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В Сочи суд Центрального района продлил арест бывшему главе администрации Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому.

- Суд Центрального района Сочи продлил арест Клопотовскому на два месяца, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в суде.

Напомним, что 21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Глава Хостинского района предложил застройщику заплатить 1,5 млн рублей за выдачу разрешений на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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