В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Он пробудет под арестом до середины июня
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района. Фото: КП
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В Сочи суд Центрального района продлил арест бывшему главе администрации Хостинского района Сочи Павлу Клопотовскому.
- Суд Центрального района Сочи продлил арест Клопотовскому на два месяца, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в суде.
Напомним, что 21 февраля Центральный районный суд Сочи арестовал Клопотовского на два месяца по делу о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Глава Хостинского района предложил застройщику заплатить 1,5 млн рублей за выдачу разрешений на строительство.
ИСТОЧНИК KP.RU