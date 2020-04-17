На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
В Краснодарском крае стартовала социальная эстафета «Челендж Добра 2020». Акцию проводит Фонд развития Краснодарского края вместе Фондом продовольствия «Русь» и Союзом многодетных семей «Кубанская семья».
Фото: instagram.com/shakalov_ilya
Волонтеры-предприниматели собрали продукты и средства первой необходимости. А затем раздали бесплатные наборы, к которым приложили свежий выпуск «Комсомолки», малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам, ветеранам, а также людям, которые потеряли работу во время пандемии.
- Акция объединяет социально ориентированных предпринимателей, блоггеров, медийных личностей, СМИ, а также тех, чье сердце не остается в стороне от проблем людей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Мы формируем продуктовые наборы, которые в дальнейшем направляются в муниципальные образования Краснодарского края.
Фото: instagram.com/shakalov_ilya
За короткое время удалось собрать порядка двух тонн продуктов питания и средств первой необходимости.
- Что важно, если вы живете в другом муниципалитете, то привозить в краевую столицу продукцию не нужно, главное, сообщите нам о вашей готовности помочь, - добавляет Илья Шакалов.
ИСТОЧНИК KP.RU