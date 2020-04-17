На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»

17 Апр 2020 2020-04-17T20:15:42+03:00

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В Краснодарском крае стартовала социальная эстафета «Челендж Добра 2020». Акцию проводит Фонд развития Краснодарского края вместе Фондом продовольствия «Русь» и Союзом многодетных семей «Кубанская семья».

Фото: instagram.com/shakalov_ilya

Волонтеры-предприниматели собрали продукты и средства первой необходимости. А затем раздали бесплатные наборы, к которым приложили свежий выпуск «Комсомолки», малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам, ветеранам, а также людям, которые потеряли работу во время пандемии.

- Акция объединяет социально ориентированных предпринимателей, блоггеров, медийных личностей, СМИ, а также тех, чье сердце не остается в стороне от проблем людей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов. - Мы формируем продуктовые наборы, которые в дальнейшем направляются в муниципальные образования Краснодарского края.

Фото: instagram.com/shakalov_ilya

За короткое время удалось собрать порядка двух тонн продуктов питания и средств первой необходимости.

- Что важно, если вы живете в другом муниципалитете, то привозить в краевую столицу продукцию не нужно, главное, сообщите нам о вашей готовности помочь, - добавляет Илья Шакалов.

ИСТОЧНИК KP.RU