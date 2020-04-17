2020-04-17T22:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина

Патрули проверяют скверы, бульвары и пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Полицейские продолжают контролировать соблюдение режима карантина жителями Краснодара. Напомним, действовать он будет до 30 апреля включительно - на улицу можно выходить только в исключительных случаях. Правда, для владельцев личных авто есть «беспропускное окно» - шесть часов, которые можно потратить на решение своих текущих проблем.

«Коронавирусные патрули», как и прежде, круглосуточно дежурят на краснодарских улицах и проверяют обоснованность нахождения жителей вне дома.

- В маршруты патрулирования включены скверы, бульвары, пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах, магазины, - уточняют в городской администрации. - Например, 17 апреля на дежурство по городу вышли 116 мобильных групп самоконтроля.

Для этой работы задействовали 229 полицейских и 100 бойцов Росгвардии. Также им помогают 175 казаков, 24 общественника и 42 специалиста мэрии города и администраций внутригородских округов.

- Всего 17 апреля за нарушение режима самоизоляции выписали 107 штрафов, - говорят в мэрии кубанской столицы.

75 краснодарцев получили предупреждения.

Напомним, если человека поймали первый раз праздно шатающимся по улице, то он обязан выложить со своего карманат сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы посерьезнее: им придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей, а юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей.

Но если даже первый штраф не разорил жителя региона, то повторное нарушение уж точно пробьет брешь в бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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