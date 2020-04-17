2020-04-17T22:48:48+03:00
История современности

В Анапе при раскопках обнаружили древние монеты и пушечные ядра

После тщательного изучения, артефакты передадут в музей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Археологи работают даже в карантин. Часть коллектива трудится дома - составляет отчеты о раскопках, а остальные ведут научную работу на месте. И это приносит свои плоды. Накануне на территории античного города Горгиппия были обнаружены новые находки.

- В верхних слоях археологического раскопа выявлены участки с остатками строений и сооружений XVIII - XIX веков, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации региона. - Находки представлены предметами быта, посудой, монетами, пушечными ядрами.

После тщательного изучения, артефакты передадут в музей.

Стоит сказать, что в этом году раскопки в месте расположения древнего городища проводятся из-за строительства нового корпуса санатория.

- Мы стремимся сохранять и изучать памятники археологии, постоянно исследуем и устанавливаем границы территорий и зоны охраны античных объектов, - сказал вице-губернатор края Сергей Болдин. - В 2020 году за счет средств краевого бюджета запланированы работы на 30 памятниках эпохи античности.

На эти цели из краевого бюджета выделили более пяти миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Горгиппия более двух тысяч лет назад была не только торговым и ремесленным центром, но также пограничной крепостью. Территория археологического заповедника определена на основании решения Краснодарского крайисполкома в 1977 году. Нынешняя «Горгиппия» включает в себя 1,7 гектаров территории раскопок каменных фундаментов древних домов, а также три древних мощенных улицы, винодельческие комплексы римского времени и остатки позднеантичных крепостных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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