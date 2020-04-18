В Краснодаре на самоизоляцию отправили 277 пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга 17 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T01:03:52+03:00

Сразу после приземления в аэропорту врачи Роспотребнадзора проверили у всех пассажиров температуру. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Всего в аэропорту приземлилось шесть самолетов

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Накануне Вениамин Кондратьев выступил на заседании краевого оперштаба, где сообщил, что все въезжающие из других регионов на территорию Кубани на автомобилях, отправляются на карантин. Это касается не только личных машин, но и поездов, самолетов. 17 апреля в аэропорту Краснодара приземлились шесть самолетов - пять из Москвы и один из Санкт-Петербурга. Всего прилетело 277 человек.

Сразу после приземления врачи Роспотребнадзора проверили у пассажиров рейсов температуру. Для этого специалисты используют тепловизоры.

- Все прилетевшие - жители Краснодарского края, поэтому они должны соблюдать обязательный режим самоизоляции дома в течение 14 дней, - сказали в городской администрации. - Каждому человеку выдали соответствующее предписание Роспотребнадзора.

В случае нарушения карантина, жителям края грозит серьезный штраф.

Напомним, по последним данным, на Кубани 290 пациентoв с пoдтвержденным кoрoнавирусoм. В тяжелoм сoстoянии находится 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU