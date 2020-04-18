На Кубани кадеты поддержали акцию «Сад памяти»

18 Апр 2020 2020-04-18T09:51:37+03:00

Они вместе с родителями высадили молодые саженцы у себя дома

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Всероссийская акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Великой Победы, проводится до 22 июня.

– Главная идея – не только сплотить людей в год юбилея Победы, но и оставить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в ВОВ, – прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.

- Находясь на самоизоляции, воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса поучаствовали в акции. Они вместе с родителями высадили молодые саженцы, кустарники, разбили клумбы во дворах своих домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Акцию «Сад памяти» проводят Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU