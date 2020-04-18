На Кубани кадеты поддержали акцию «Сад памяти»
Всероссийская акция «Сад памяти», посвященная 75-летию Великой Победы, проводится до 22 июня.
– Главная идея – не только сплотить людей в год юбилея Победы, но и оставить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в ВОВ, – прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежной политики региона.
- Находясь на самоизоляции, воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса поучаствовали в акции. Они вместе с родителями высадили молодые саженцы, кустарники, разбили клумбы во дворах своих домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Акцию «Сад памяти» проводят Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU