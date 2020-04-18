Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 18 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 5 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T10:51:51+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Адыгее на 18 апреля 2020 года

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В республике с каждым днем становится все больше инфицированных. За последние сутки число заболевших коронавирусом в Адыгее снова выросло. К заразившимся прибавилось еще 5 пациентов - их диагноз подтвердил тест. Такие данный приводит Оперативны штаб.

По данным на 18 апреля в России подтверждено 4785 новых случаев коронавируса в 79 регионах, зафиксировано 40 летальных исходов. Полностью выздоровели 467 человек.

По данным минздрава Адыгеи на 17 апреля, всего на лечении находится 121 человек, из них стационарное лечение получает 78 человек, амбулаторное - 43. Выписали уже 15 человек. От осложнений скончались 2 жителя.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 апреля в Адыгейске ввели дополнительные ограничения. Жителям муниципалитета запретили выезд за пределы города. Исключение составили только работники, деятельность которых связана с жизнеобеспечением. Запрещен также въезд в город, если у человека нет местной прописки.

ИСТОЧНИК KP.RU