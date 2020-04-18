В Краснодаре три ярмарки выходного дня откроют 18-19 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T10:01:50+03:00

Купить на них можно только фрукты и овощи

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В краевой столице три ярмарки выходного дня откроют 18-19 апреля. Работать они будут в субботу и воскресенье с 09:00 до 15:00. Купить на них можно исключительно фрукты и овощи.

С учетом требований Роспотребнадзора, расстояние между торговыми палатками увеличили, а количество мест сократили в несколько раз по сравнению с обычным режимом работы.

Как рассказал заместитель главы города Андрей Дорошев, для продавцов требования достаточно жесткие. Каждый обязан быть в масках и перчатках, иметь при себе санитайзер для дезинфекции рук.

Местных жителей также просят соблюдать меры санитарной безопасности, не создавать очереди, выдерживать расстояние друг от друга не менее чем полтора метра.

Ярмарки выходного дня 18 и 19 апреля будут работать с 09:00 до 15:00 по адресам:

- улица Думенко, 13 (20 торговых мест);

- Чекистов, 9 (40 торговых мест);

- Зиповская, 34/Б (40 торговых мест).

- По поручению главы Краснодара Евгения Первышова перед открытием каждую ярмарку проверяют на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Выполнение санитарных требований контролируют в дальнейшем в ежедневном режиме, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.

Информацию о нарушениях на ярмарках можно сообщить по телефонам «горячей линии» управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара: 218-98-00, 218-98-25.

ИСТОЧНИК KP.RU