В Краснодаре на территории склада произошел пожар
В краевой столице на пульт дежурного МЧС в 00:08 поступила заявка о пожаре в поселке Новознаменском, по улице Андреевской.
На место были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию они установили, что пожар происходит на территории склада.
На тушение было подано 5 пожарных стволов. Также организовывали работу трех звеньев газодымозащитной службы. К тушению привлекались 7 единиц техники и 25 человек личного состава.
- Ликвидировали открытое горение в 00:58, потушили пожар в 01:39. Предварительно погибших пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU