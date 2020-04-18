18 Апр 2020 2020-04-18T10:31:14+03:00

В Краснодаре на территории склада произошел пожар Фото: Архив "КП"

Огонь тушили 7 единиц техники и 25 человек личного состава

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В краевой столице на пульт дежурного МЧС в 00:08 поступила заявка о пожаре в поселке Новознаменском, по улице Андреевской.

На место были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию они установили, что пожар происходит на территории склада.

На тушение было подано 5 пожарных стволов. Также организовывали работу трех звеньев газодымозащитной службы. К тушению привлекались 7 единиц техники и 25 человек личного состава.

- Ликвидировали открытое горение в 00:58, потушили пожар в 01:39. Предварительно погибших пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU