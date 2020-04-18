Карантин и бутылка водки: в Анапе женщина убила сожителя

18 Апр 2020 2020-04-18T11:21:29+03:00

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Инцидент произошел в Анапе на улице заводской. 61-летний мужчина и 49-летняя женщина совместно проживали в частном доме. Между ними часто происходили ссоры.

День трагедии также не стал исключением. Сожители выпивали алкоголь. Между ними начался конфликт, женщина взяла со стола бутылку водки и замахнулась ей по голове мужчины. От удара он упал.

Когда злоумышленница поняла, что она натворила, вызвала скорую и сотрудников полиции. Медики зафиксировали смерть мужчины от полученной травмы теменной области головы.

- Женщину заключили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы проверки направлены в СО СК Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU