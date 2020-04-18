В Краснодаре отопительный сезон завершится 20 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T12:09:31+03:00

Об этом говорится в постановлении администрации города

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Уже с понедельника, 20 апреля, ресурсоснабжающие организации прекратят подачу тепла в дома, офисные здания и другие учреждения краевой столицы.

Краснодарский ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Краснодартеплосеть», филиал АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго», а также другие предприятия, имеющие на балансе отопительные котельные, прекратят подачу теплоносителя. Об этом сообщается в постановлении администрации города. Оно официально опубликовано и вступило в силу.

- Отопительный сезон завершается для всех потребителей централизованной системы отопления Краснодара. Это затронет как жилые дома, так и все другие учреждения, - добавили в администрации Краснодара.

Напомним, в Новороссийске отопительный сезон продлят по «заявочному принципу». Для этого жителям необходимо обратиться в свои управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU