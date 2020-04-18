На Кубани женщину осудят на 20 лет за закладки с мефедроном
Сотрудники полиции по Тимашевскому району, находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц города, для проверки документов остановили женщину. Она вела себя крайне подозрительно.
- У 31-летней приезжей из Каневского района нашли 14 полимерных свертков, в которых был мефедрон общей массой более 11 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Наркотики подозреваемая планировала сбыть на территории Тимашевска с помощью тайниковых закладок.
На женщину завели уголовное дело. Ее могут осудить на двадцать лет. На период предварительного следствия злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU