18 Апр 2020 2020-04-18T13:08:07+03:00

На Кубани женщину осудят на 20 лет за закладки с мефедроном Фото: Архив "КП"

На Кубани женщину осудят на 20 лет за закладки с мефедроном

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Сотрудники полиции по Тимашевскому району, находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц города, для проверки документов остановили женщину. Она вела себя крайне подозрительно.

- У 31-летней приезжей из Каневского района нашли 14 полимерных свертков, в которых был мефедрон общей массой более 11 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Наркотики подозреваемая планировала сбыть на территории Тимашевска с помощью тайниковых закладок.

На женщину завели уголовное дело. Ее могут осудить на двадцать лет. На период предварительного следствия злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU