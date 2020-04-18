Все въезжающие в Краснодарский край граждане обязаны пройти обсервацию

18 Апр 2020 2020-04-18T13:44:28+03:00

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Для предупреждения распространения коронавирус карантин в регионе продлевается до 30 апреля. Постановление устанавливает новый порядок.

Теперь пребывающие на территорию края из других государств и регионов, за исключением Республики Адыгея, будут помещаться на обсервацию и находиться там под наблюдением врачей 14 дней. Жители Кубани обязаны сидеть на самоизоляции дома.

- Правила установлены постановлением №235 от 17 апреля, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также, согласно документу, с 18 по 26 апреля в регионе ограничивают посещение кладбищ, за исключением случаев, связанных с погребением.

ИСТОЧНИК KP.RU