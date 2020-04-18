Все въезжающие в Краснодарский край граждане обязаны пройти обсервацию
Для предупреждения распространения коронавирус карантин в регионе продлевается до 30 апреля. Постановление устанавливает новый порядок.
Теперь пребывающие на территорию края из других государств и регионов, за исключением Республики Адыгея, будут помещаться на обсервацию и находиться там под наблюдением врачей 14 дней. Жители Кубани обязаны сидеть на самоизоляции дома.
- Правила установлены постановлением №235 от 17 апреля, которое подписал губернатор Вениамин Кондратьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также, согласно документу, с 18 по 26 апреля в регионе ограничивают посещение кладбищ, за исключением случаев, связанных с погребением.
ИСТОЧНИК KP.RU