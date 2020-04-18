2020-04-18T14:01:22+03:00
Происшествия

В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур

Мужчин в возрасте 30 и 66 лет задержали
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 курВ Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 курФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Местный житель обратился в полицию Армавира. Он рассказал, что с территории птицефабрики неизвестные похитили 15 кур. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили сотрудников предприятия, изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили личности злоумышленников. Двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 30 и 66 лет задержали.

- Они признались, что ночью проникли на территорию птицефабрики, положили кур в заранее приготовленные мешки и скрылись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

На мужчин завели уголовное дело. За кражу их могут осудить на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур
Все въезжающие в Краснодарский край граждане обязаны пройти обсервацию
На Кубани женщину осудят на 20 лет за закладки с мефедроном
В Краснодаре отопительный сезон завершится 20 апреля
Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончалась 79-летняя женщина
Карантин и бутылка водки: в Анапе женщина убила сожителя
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 апреля 2020 года: в регионе 21 пациент находится в тяжелом состоянии
Число заболевших коронавирусом в Адыгее на 18 апреля 2020: опасную инфекцию выявили у 5 человек
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 18 апреля 2020 года составило 45 человек
В Краснодаре на территории склада произошел пожар
В Краснодаре три ярмарки выходного дня откроют 18-19 апреля
На Кубани кадеты поддержали акцию «Сад памяти»
В Краснодаре на самоизоляцию отправили 277 пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга 17 апреля
В Анапе при раскопках обнаружили древние монеты и пушечные ядра
В Краснодаре 17 апреля оштрафовали 107 нарушителей карантина
Все кладбища Краснодарского края закроют для посещений с 18 по 26 апреля
На Кубани многодетным семьям и инвалидам раздали продуктовые наборы и «Комсомолку»
Жителя Кубани оштрафовали за выдуманную историю о карантине в соцсетях
В Сочи суд продлил арест экс-главе администрации Хостинского района
Пасха в Краснодарском крае в 2020 году: на охрану общественного порядка выйдут две тысячи полицейских
Глава Центробанка ответила на идею раздать деньги всем россиянам