18 Апр 2020 2020-04-18T14:01:22+03:00

В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур Фото: Архив "КП"

Мужчин в возрасте 30 и 66 лет задержали

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Местный житель обратился в полицию Армавира. Он рассказал, что с территории птицефабрики неизвестные похитили 15 кур. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили сотрудников предприятия, изучили записи камер видеонаблюдения. Они установили личности злоумышленников. Двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 30 и 66 лет задержали.

- Они признались, что ночью проникли на территорию птицефабрики, положили кур в заранее приготовленные мешки и скрылись, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарском краю.

На мужчин завели уголовное дело. За кражу их могут осудить на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU