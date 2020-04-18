В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки

18 Апр 2020 2020-04-18T14:26:58+03:00

Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем инстаграм-аккаунте

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В городе-герое с 18 апреля в период «беспропускного окна» открылись Центральный, Южный и Мефодиевский рынки, а также и две ярмарки, расположенные улице Малоземельской и улице Васенко.

В торговых точках провели полную дезинфекцию. Об этом сообщил глава города Игорь Дяченко в своем инстаграм-аккаунте.

- Убедительная просьба к жителям – соблюдать меры санитарной безопасности, не создавать очереди, выдерживать расстояние друг от друга не менее чем полтора-два метра, пользоваться персональными средствами защиты, - отметил глава Новороссийска.

Напомним, в Краснодаре три ярмарки выходного дня откроют 18-19 апреля. Купить на них можно только фрукты и овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU