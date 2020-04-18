В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более одной тысячи остановок

18 Апр 2020 2020-04-18T15:12:49+03:00

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В Краснодаре с применением дезинфицирующих препаратов несколько раз в день обрабатывают весь городской общественный транспорт.

Ночью 8 поливомоечных машин продезинфицировали дороги и тротуары. Утром 60 специалистов с переносными ранцевыми опрыскивателями обработали остановки, скверы, подъезды домов, детские площадки.

- В самой крупной управляющей компании - «ГУК-Краснодар» - около 500 человек ежедневно обрабатывают «контактные поверхности» в 2,5 тысяч домов. Обеззараживают домофоны, кнопки лифтов, дверные ручки, входные двери, пандусы, почтовые ящики, перила, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего дезинфекцию в домах города ведут 249 УК, 801 ТСЖ и ЖСК. Обрабатывают 30 тысяч подъездов почти 9950 многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU