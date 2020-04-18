На Кубани безработные получат выплату в 12 тысяч рублей

18 Апр 2020 2020-04-18T18:38:03+03:00

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Тем, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, выплатят 12 тысяч 130 рублей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

– Гражданам будут выплачивать пособие по безработице в максимальном размере в апреле – июне текущего года. А это 12 тысяч 130 рублей, – говорится в постановлении.

- Людям, потерявшим работу с 1 марта, у которых есть дети, ежемесячно начнут начислять по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Деньги получит только один из родителей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметили в министерстве труда и соцразвития края, для поиска работы необходимо дистанционно подать заявление на портале «Работа в России», без посещения центра занятости.

Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия устанавливается в прежнем порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU