2020-04-18T17:31:37+03:00
Общество

В Краснодар 18 апреля не пропустили 543 авто

Проверка была организована на всех 13 постах на въездах в столицу Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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18 апреля на въездах в Краснодар проверили около 12 тысяч автомобилей. Не пустили в город 543 машины. Проверка была организована на всех 13 постах на въездах в краевую столицу.

С 06:00 с полицией дежурили сотрудники администрации города. По поручению главы Краснодара Евгения Первышова они проверяют красные пропуска, которые дают право въехать в город. Они работали на 6 постах в Прикубанском, 5 постах в Карасунском и двух постах в Западном округе - на Яблоновском и Тургеневском мостах.

- 12 апреля 543 машинам запретили въезд в краевой центр из-за отсутствия пропусков или ошибок в их заполнении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в Краснодаре продолжают действовать карантинные посты на 6 перекрестках:

- Зиповская - Ростовское Шоссе;

- Красная - Буденного;

- Северная - Передовая;

- Тургенева - Атарбекова;

- Дзержинского - Авиагородок;

- Магучи - ул. Трамвайная.

В Краснодаре также действует «беспропускное окно» - с 10:00 до 16:00. В остальное время передвижение по городу и краю разрешено только при наличии специальных пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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