В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги

18 Апр 2020 2020-04-18T18:03:55+03:00

Задействовано несколько единиц техники и более 10 человек

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В Анапе на этой неделе подрядчик завершил работы в Супсехском сельском округе, где с начала года заасфальтировали 5 улиц. Он уже приступил к следующему этапу.

- Провели асфальтирование участка улицы Советской в хуторе Заря, а вчера рабочие перешли на улицу Зеленую в Гай-Кодзоре. Она расположена на улице имени Шаумяна и ведет к сельской школе. Ее выбрали для ремонта на местном общественном совете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Асфальт был уложен в два слоя, а также сделана небольшая площадка возле школы для удобного подъезда к входу. Для работ задействованы несколько единиц техники и более 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU