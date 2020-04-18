В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги
В Анапе на этой неделе подрядчик завершил работы в Супсехском сельском округе, где с начала года заасфальтировали 5 улиц. Он уже приступил к следующему этапу.
- Провели асфальтирование участка улицы Советской в хуторе Заря, а вчера рабочие перешли на улицу Зеленую в Гай-Кодзоре. Она расположена на улице имени Шаумяна и ведет к сельской школе. Ее выбрали для ремонта на местном общественном совете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Асфальт был уложен в два слоя, а также сделана небольшая площадка возле школы для удобного подъезда к входу. Для работ задействованы несколько единиц техники и более 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU