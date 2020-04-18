Министр физкультуры и спорта Кубани уходит на другую работу

18 Апр 2020 2020-04-18T19:34:28+03:00

В крае поговаривают, что Андрей Марков идет на повышение

Изменить размер текста: A A

В коридорах власти Кубани поговаривают, что кресло министра спорта Краснодарского края займет новый руководитель. Как стало известно «КП»-Кубань», Андрей Марков переходит на другую работу. Источник «КП» в администрации края сообщил, что Марков уходит в федеральное ведомство, правда, на какую должность, пока не сообщается.

- У Андрея Маркова сегодня, 18 апреля, был последний рабочий день в минспорта Кубани, - рассказал «КП»-Кубань» источник.

Поговаривают, что с понедельника Марков выйдет на работу в министерство спорта РФ.

Андрей Марков возглавил спортивное министерство Кубани в январе прошлого года. Свою карьеру он начинал в биатлоне и лыжных гонках, потом стал заниматься ачери-биатлоном – это бег на лыжах со стрельбой из лука. В этом виде спорта Марков завоевал 11 золотых медалей чемпионатов мира.

Когда завершил спортивную карьеру, был тренером, работал в оргкомитете по подготовке к зимним Играм-2014 в Сочи, был включен в состав регионального комитета по подготовке и проведению на территории Краснодарского края Чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедераций.

ИСТОЧНИК KP.RU