2020-04-18T20:08:30+03:00
Общество

Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения

Он сообщил KP.RU, что священнослужители в этот период молятся за всех и вся
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослуженияСвященник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослуженияФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Богослужения в храмах России не отменили во время самоизоляции. Их будут проводить даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людей. Об этом kp.ru сообщил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и вся. Прекратить богослужение невозможно, - объяснил отец Макарий.

Он отметил, что священнослужители даже в условиях пандемии буду выполнять свои обязанности.

В Краснодарском крае у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц. Многие храмы проведут онлайн-трансляции богослужений. Они пройдут в официальных аккаунтах в соцсетях самих храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Краснодарского края Вениaмин Кондрaтьев поздрaвил жителей c Пacхой
В Краснодаре увеличили число мобильных патрулей
Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения
Министр физкультуры и спорта Кубани уходит на другую работу
В Краснодаре открыли еще 20 круглогодичных продовольственных ярмарок
В Анапе в Гайкодзорском округе асфальтируют дороги
В Краснодар 18 апреля не пропустили 543 авто
Закрытие доступа на кладбища в Краснодарском крае в период карантина: почему закрыли и когда откроют
В Краснодаре православных просят остаться дома на Пасху
На Кубани безработные получат выплату в 12 тысяч рублей
В Краснодаре ежедневно дезинфицируют более одной тысячи остановок
В Новороссийске начали работать три рынка и две ярмарки
В Армавире местные жители украли с птицефабрики 15 кур