18 Апр 2020 2020-04-18T20:08:30+03:00

Священник рассказал, почему в России во время самоизоляции не отменили богослужения Фото: Архив "КП"

Он сообщил KP.RU, что священнослужители в этот период молятся за всех и вся

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Богослужения в храмах России не отменили во время самоизоляции. Их будут проводить даже в отсутствии прихожан, потому что они остаются таинством, в котором священники молятся за всех людей. Об этом kp.ru сообщил руководитель епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий во время лекции.

- Богослужения не могут отмениться. Это таинства, которые совершаются за всех и вся. Прекратить богослужение невозможно, - объяснил отец Макарий.

Он отметил, что священнослужители даже в условиях пандемии буду выполнять свои обязанности.

В Краснодарском крае у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие могут сами совершить благословение куличей, пасх, и яиц. Многие храмы проведут онлайн-трансляции богослужений. Они пройдут в официальных аккаунтах в соцсетях самих храмов.

ИСТОЧНИК KP.RU