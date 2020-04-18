В Краснодаре увеличили число мобильных патрулей
Количество патрулей в субботу, 18 апреля, увеличили на 63, теперь их - 182. Сегодня за нарушения режима карантина жителям города выписали 125 штрафов.
- Сейчас общая численность сотрудников пеших патрулей составляет 652 человека: 238 полицейских, 242 представителя казачества, 106 - Росгвардии, 42 сотрудника администраций внутригородских округов и 24 общественника, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В маршруты патрулирования включены скверы, бульвары, пешеходные дорожки в «спальных» микрорайонах, магазины. 18 апреля за нарушение режима самоизоляции составили 125 протоколов.
Вечером и в ночь с 18 на 19 апреля мобильные группы будут также обеспечивать порядок на территории вблизи храмов. Патрули будут следить за тем, чтобы прихожане соблюдали социальную дистанцию и выдавать всем маски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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