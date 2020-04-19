В Сочи сотрудница парка «усыновила» новорожденных бельчат
Разоренное беличье дупло нашли в Адлере во время обхода по заповедной зоне. Инспекторы заглянули внутрь, а там сидели три новорожденных бельчонка. Мамы рядом с ними не было, а через несколько минут одного из них прямо на глазах у инспекторов унесла кошка.
Бельчата совсем еще маленькие. Фото: kavkazzapoved
Малышей забрали и их приютила инженер паркового хозяйства Оксана Тимченко, сообщают «Южные дела».
Приемная мама бельчат Оксана Тимченко. Фото: kavkazzapoved
- Малышам еще нет и месяца, - рассказала Оксана. - А еще у них не прорезались зубы, и они питаются только молоком. И заменой материнского молока им стало козье.
Молоком они питаются несколько раз в день. Фото: kavkazzapoved
Бельчата пьют из бутылочки каждые три часа, все остальное время они спят. А когда у малышей прорежутся зубы, они будут грызть семена, сушеные ягоды и сухофрукты. Эту еду уже заготавливают сотрудники парка в Адлере. А еще у крох уже есть ветеринарные паспорта, их обработали от паразитов. А когда подрастут, выпустят на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU