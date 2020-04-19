В Сочи сотрудница парка «усыновила» новорожденных бельчат

19 Апр 2020 2020-04-19T10:15:14+03:00

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Разоренное беличье дупло нашли в Адлере во время обхода по заповедной зоне. Инспекторы заглянули внутрь, а там сидели три новорожденных бельчонка. Мамы рядом с ними не было, а через несколько минут одного из них прямо на глазах у инспекторов унесла кошка.

Бельчата совсем еще маленькие. Фото: kavkazzapoved

Малышей забрали и их приютила инженер паркового хозяйства Оксана Тимченко, сообщают «Южные дела».

Приемная мама бельчат Оксана Тимченко. Фото: kavkazzapoved

- Малышам еще нет и месяца, - рассказала Оксана. - А еще у них не прорезались зубы, и они питаются только молоком. И заменой материнского молока им стало козье.

Молоком они питаются несколько раз в день. Фото: kavkazzapoved

Бельчата пьют из бутылочки каждые три часа, все остальное время они спят. А когда у малышей прорежутся зубы, они будут грызть семена, сушеные ягоды и сухофрукты. Эту еду уже заготавливают сотрудники парка в Адлере. А еще у крох уже есть ветеринарные паспорта, их обработали от паразитов. А когда подрастут, выпустят на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU