2020-04-19T11:42:39+03:00
Общество

Еще одна смерть от коронавируса в Краснодарском крае: скончалась 62-летняя женщина

Еще одна смерть от коронавируса в Краснодарском крае: женщина страдала еще и ишемической болезнью сердца
Варвара ДЫМ
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По данным на 19 апреля коронавирус в Краснодарском крае подтвержден у еще 48 человек. Умерла одна женщина. Пациенте было 62 года. И она стала пятой жертвой вируса на Кубани.

- Женщина нaходилась на лечении в больнице №3 Краснодара. Обследование выявило у нее внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию, которая отличaлась тяжелым течением, был подтвержден коронaвирус, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. – Пациентка также страдала ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью. Последнее время онa находилась на аппaрате искусственной вентиляции легких.

Всего в медицинские организaции регионa обратилось с подозрением на коронaвирусную инфекцию 1294 человека, в том числе 192 ребенка. В обсерваторах находятся 246 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

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А еще дополнили список организаций, которые откроются с 18 апреля На Кубани несмотря на действия карантина возобновят работу ряд предприятий. Накануне глава края Вениамин Кондратьев подписал постановление, где был утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые начнут функционировать с 18 и 20 апреля (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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