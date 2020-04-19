19 Апр 2020 2020-04-19T15:10:23+03:00

В Краснодаре зарегистрировано больше преступлений, чем было в прошлом году Фото: Виталий ТИМКИВ

В УВД города рассказали о количестве преступлений, которые были совершены в столице Кубани с начала года

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В МВД России составили рейтинг регионов страны, в которых зафиксировано больше всего преступлений сначала года. Данные приводят за январь-февраль. Так, в России зарегистрировали 327,3 тысячи преступлений, а это на 4,1 процента больше, чем за такой же период прошлого года.

- Москва и Московская область стали лидерами. Краснодарский край занял третье место в этом рейтинге - в регионе зафиксировали 12 тысяч преступлений, - сообщили в МВД России. Только в крайцентре за первые два месяца 2020 года зарегистрировано 3058 сообщений. Эти данные сообщил сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД Краснодара Артем Коноваленко.

- За январь-февраль 2020 года в городе совершено на 19 преступлений больше, чем было годом ранее в это же время, - пояснил Артем Коноваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU