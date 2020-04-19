В Краснодаре проводят онлайн-экскурсии по Пашковке и Лорису

19 Апр 2020 2020-04-19T16:20:19+03:00

А еще можно сидя на диване побывать в городских парках и храмах

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Жителей края сейчас просят не выходить из дома без острой нужды. На время карантина закрыли все развлекательные центры и учреждения культуры. Поэтому туристско-информационный центр Краснодара, который обычно проводил экскурсии на улицах города, решил подстроиться под нынешние реалии и запустил проект «Пока сидим дома».

- В период режима самоизоляции у многих людей появилась возможность уделить время себе - отдыху, здоровью, самообразованию, - говорит директор центра Марина Шарапова. - Мы решили помочь жителям и гостям краевого центра провести это время с пользой и собрали ссылки на самые популярные онлайн-платформы для культурного досуга.

Например, так можно погулять онлайн по поселку Лорис. Экскурсия поможет поближе познакомиться с этим поселком под Краснодаром. А еще запустили виртуальные экскурсии по Пашковке.

- Каждый микрорайон Краснодара имеет свою неповторимую историю, свой колорит и множество интересных достопримечательностей. Как из куренного казачьего поселения он превратился в современный развивающийся район – отправляемся на экскурсию по Пашковскому микрорайону, - рассказывает Марина Шарапова.

Также запущены экскурсии по краснодарским паркам, храмам и другим достопримечательностям.

ИСТОЧНИК KP.RU