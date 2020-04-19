2020-04-19T21:41:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Краснодарцы бесплатно раздают продукты во время карантина

Они раздают крупы и консервы прямо из багажника авто
Варвара ДЫМ
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Раздача продуктов. Фото: соцсетиРаздача продуктов. Фото: соцсети
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Жители Краснодара организовали бесплатную раздачу продуктов на пересечении улиц Гомельской и Московской. Несколько человек открыли багажник пикапа, на котором поставили консервы, чай, макароны, крупы и раздавали всем желающим.

О том, что товары можно взять бесплатно, было указано на табличке, которую они повесили на машине, сообщают «Южные дела».

Люди подходили к автомобилю, интересовались, что это за акция, а когда узнавали, брали немного консерв и круп.

Парня, который все это организовал, зовут Иван. Говорят, что он – предприниматель, и таким образом решил помочь тем, кому сейчас тяжело. Во время карантина многие остались без работы. А бесплатные продукты для них – большой подарок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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