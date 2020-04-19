2020-04-19T22:22:10+03:00
Общество

В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме пострадали люди

Из горящего здания эвакуировали 34 жильца
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме пострадали люди. Фото: КПВ Сочи при пожаре в пятиэтажном доме пострадали люди. Фото: КП
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В Сочи произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Дарвина, загорелась квартира. Пожарные спасли троих жильцов, эвакуировали - 34 человека. В огне пострадали люди.

- Сообщение о пожаре поступило диспетчеру «01» Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России в 21:11. В 21:12 к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС России. В 21:37 пожар на на площади 60 квадратных метров был локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Представитель пресс-службы уточнила, что на месте работали 13 человек личного состава и 5 единиц техники. В 21:45 возгорание было ликвидировано. На месте также работали два ствола «Дельта» и одно звено газодымозащитников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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