2020-04-20T07:31:02+03:00
Общество

В Краснодаре 41 пассажира авиарейсов отправили в обсерватор

Они проведут там ближайшие две недели
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Всего 19 апреля аэропорт Краснодара принял 10 рейсов, в столицу Кубани прибыли более 400 человек. Это пассажиры рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Еревана, Нижнекамска, Калининграда, Брянска и Казани. 41 человека направили в обсерватор.

- Остальные прилетевшие - жители Краснодарского края. Они будут соблюдать обязательный режим 14-дневной самоизоляции дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В аэропорту врачи Роспотребнадзора проверили у всех температуру тепловизорами. Каждому выдали предписание о необходимости самоизоляции.

Накануне, 18 апреля, в обсерватор в гостиницу «Платан» отправили 51 пассажира, которые прилетели в Краснодар рейсами из Тамбова, Сыктывкара, Уфы, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Постановление об обязательной изоляции прибывающих в Краснодарский край из других субъектов РФ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, 19 апреля сотрудники администраций города проверяли наличие и правильность заполнения красных пропусков на автомобили на 6 постах в Прикубанском, 5 постах в Карасунском и двух постах в Западном округе - на Яблоновском и Тургеневском мостах. В итоге в столицу Кубани не разрешили въехать 352 машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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